Die Landjugend Villach ist auch in Zeiten von Corona alles andere als untätig. Mit „Upcycling DIY – Alltagsleben Neu“ stellte man ein spannendes Projekt im Rahmen der "TatOrt Jugend" Projektreihe auf die Beine. Auch Teil des Proejtks ist ein Gipfelkreuz für den Arriacher Buchskopf.

VILLACH, ARRIACH. Auch heuer beteiligt sich die Landjugend Villach an Tat.Ort Jugend, einer Dachmarke für gemeinnützige Projektarbeit in ganz Österreich. Waren es im letzten Jahr aber selbstgemachte Taschen, hat man sich dieses Jahr etwas Neues – oder mehr "Altes" – einfallen lassen, wie Sophia Gasperschitz im Gespräch mit der WOCHE erzählt.

Aus Alt mach Neu



Als besondere Herausforderung stellte sich dabei die Covid19-Pandemie heraus, wie die Villacherin verrät. „Wir haben uns überlegt, welches Projekt sich mit den Corona-Vorgaben vereinbaren ließe. Schließlich waren regelmäßige Treffen nicht möglich", so Gasperschitz. Ihre Freundin und Landjugend-Kollegin Julia Aichholzer sei dann auf die zündende Idee gekommen: Upcyling sollte es werden, sprich: aus Alt mach Neu. Der Projekttitel: „Upcycling DIY – Alltagsleben Neu“ war geboren.

DIY Hefe und Seife



Zehn Mitglieder der Landjugend beteiligen sich, "jeder macht das, was sie oder er am besten kann", so Gasperschitz. „Wir haben Blumentröge aus alten Autoreifen gebastelt oder Wattepads aus Baumwollresten“, erzählt sie weiter. Aber auch selbstgemachte Seife oder Hefe findet sich im DIY-Fundus, verrät die Villacherin.

Praktisch an eben dieser Idee wäre vor allem die Unabhängigkeit voneinander gewesen. "Wir mussten uns nicht zusammen treffen, um unsere Ideen umzusetzen, sondern jeder machte sein Ding." Natürlich habe man sich aber gegenseitig unterstützt, auch bei der Ideenfindung.

Teil zwei: ein Kreuz



Der Sinn dahinter war neben dem Upcycling auch, gemeinsames Engagement zu zeigen. „Das Projekt im Rahmen von Tat.Ort Jugend soll anderen, also Außenstehenden, die Bedeutung der Landjugend vor Augen führen. Man kann Landjugend schlecht beschreiben, das muss man erleben und dabei sein", erzählt Gasperschitz. Um den gemeinschaftlichen Gedanken des Projekts stärker zu unterstreichen, hat das Projekt auch einen zweiten Part. Und zwar einen echt großen.

So beschlossen die Mitglieder der Landjugend Villach, dem Arriacher Berg Buchskopf sein eigenes Gipfelkreuz zu geben. Gezimmert wurde es aus Holz, auf den Berg wird es gemeinsam transportiert. "Darauf freuen wir uns schon", sagt Gasperschitz, sie ergänzt: "Dann hat auch der Buchskopf einen Gipfel." Damit wolle man, so Gasperschitz, auch Gästen, Wanderern, natürlich auch Einheimischen die Landjugend näher bringen. Das Kreuz wird im Idealfall "bald" aufgestellt werden.