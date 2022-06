Am vergangenen Samstag fanden die Landesmeisterschaften der Kärntner Feuerwehren im Lavanttal statt - mit erfolgreichen Ergebnis für die Feuerwehren aus dem Bezirk. Insgesamt brachten die fünf "Helme" aus Edelmetall mit nach Hause.

ST. ANDRÄ. Die FF Fellach ist der große Sieger der Landesmeisterschaften in St. Andrä im Lavanttal. Gleich zwei Landesmeistertitel kommen nach Villach. Siegreich war man in den Kategorien Bronze B und Silber B. In "Silber B" ließ man Vassach und Grafenstein hinter sich. In "Bronze B" setzte man sich gegen Waidegg und Puch durch. "Wir haben uns einen Helm, egal welcher Farbe, erhofft. Zwei goldene Helme bei einer Landesmeisterschaft waren jenseits unserer Vorstellungen", so Ortsfeuerwehrkommandant Martin Weinstich freudig. "Dieses Ergebnis ist einzigartig in der Geschichte der FF Fellach. Unser Trainer, Günther Golser, hat die Mannschaft bestens auf diesen Tag vorbereitet. Alle waren voll konzentriert und konnten ihre Leistungen abrufen", fährt er fort. Nach der feierlichen Siegerehrung ging es für die "Party" auf das Feuerwehrfest der FF Landskron. "Was wirklich ein schönes und gelungenes Fest war", meint Weinstich. Auch Villachs Bezirksfeuerwehrkommandant, Patrick Unterrieder ist mächtig stolz: "Das war ein großartiger Erfolg, den wir so niemals erwartet hätten. Gleich zwei Landesmeistertitel sind schon etwas ganz Außergewöhnliches."

Titel für Feistritz/Drau

Ein weiterer Titel geht in den Bezirk Villach-Land: Dort setzte sich die FF Feistritz/Drau in der Kategorie Silber A gegen Puch und St. Margarethen ob Töllerberg durch. "Silber A ist eigentlich nicht unsere Paradedisziplin, deshalb war der Titel schon sehr überraschend und hat uns besonders gefreut", so Wettkämpfer Christoph Scheidenberger. Gefeiert wurde im Rahmen eines Empfangs im Feuerwehrhaus. Zufrieden zeigt sich Bezirksfeuerwehrkommandant Villach Land, Libert Pekoll: "Die Freude ist natürlich groß für die insgesamt fünf Helme für den Bezirk. Es paar mehr Goldene hätten es sein können, aber die Konkurrenz schläft eben nicht. Daher sind wir über die Ausbeute sehr zufrieden."