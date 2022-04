Die Osterzeit bedeutet Hochsaison auf allen Villacher Märkten. Am Wochenmarkt findet am morgigen Karsamstag erstmals eine Speisensegnung statt.

VILLACH. Das österliche Geschehen auf den Villacher Märkten erreicht heute, Freitag und morgen, Karsamstag, seinen Höhepunkt. Heute findet der Biobauernmarkt auf dem Hans-Gasser-Platz statt, der Spezialitätenmarkt in der Widmanngasse. Der Villacher Wochenmarkt an der Draulände bietet morgen, Karsamstag, alles in bester Frische und Vielfalt an, was zum traditionellen Osterfest kulinarisch dazugehört.

Fleischweihe am Markt

“Am morgigen Karsamstag wird Stadthauptpfarrer Richard Pirker ab 10 Uhr erstmals die Fleischweihe am Markt zelebrieren“, kündigt Marktreferent Stadtrat Christian Pober an. “Es ist sehr erfreulich, dass unsere Märkte nicht nur fixe Ankerplätze in der Versorgung mit hochwertigen regionalen Produkten sind, sondern dass hier auch das heimische Brauchtum und beliebte Traditionen gelebt und gepflegt werden“, sagt Pober. Der Villacher Ostermarkt auf dem Hauptplatz hält noch bis Morgen 14 Uhr geöffnet.