GEMMA weiter: Jugendliches Engagement für Kärnten

Kürzlich ging die sechste ordentliche Generalversammlung des Vereins GEMMA im Stadtmarketing Villach über die Bühne. Unter dem Motto "Plattform zur Umsetzung deiner Ideen" wählten die Mitglieder des Vereins GEMMA einen neuen Vorstand.

Einstimmig wurde Marc Germeshausen als Vorsitzender des Vereins GEMMA bestätigt. Ihm zur Seite steht Gründungsmitglied, Stv. Vorsitzender Stefan Mak, Schriftführerin Birgit Kandutsch und ihre Stellvertreterin Eva Kobin. Der Vorstand ist sich einig: "Im letztem Jahrzehnt hat sich GEMMA von einer Idee zu einem der agilsten Jugendvereine ein Kärnten entwickelt!“.

Jugendprojekte liegen dem Verein am Herzen, so kann er auf viele gelungene Projekte zurückblicken. Während der Generalversammlung präsentierte der Vorstand auch zukünftige Projektideen. „Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste größere Konzert mit Josh. Am 21. März im Villacher Kulturhof:keller“, so Marc Germeshausen.

Weiters wurde Thomas Pfeffer und Magdalena Bina als RechnungsprüferInnen bestimmt.

Ein herzliches Dankeschön ging bei der Konferenz an die aktiven Mitglieder des Vereins, ohne deren freiwilliges Engagement solche Projekte nicht umgesetzt werden könnten.