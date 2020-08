KÖTSCHACH MAUTHEN, VILLACH. Sergius Duru wird neuer Pfarrer in Kötschach Mauthen, er war Pfarrprovisor in Eberstein sowie seit Jänner Pfarrvikar im Stadthauptpfarramt St. Jakob, Villach. Duru ist unter anderem Initiator und Präsident des St. Mary`s Children Hospital, Umuowa, Nigeria. Er spricht mehrere Sprachen, hat in Belgien studiert und war viele Jahre in Rom und hat viele Priester ausgebildet. Er ist engagiert und beliebt, hat auch eigene Theaterstücke geschrieben, er ist offenherzig und engagiert.

Er folgt Dechant Krzysztof Nowodczynski, der wiederum nach St. Pölten wechselt. In Villach kam der Wechsel zustande, da der langjährige Pfarrer Alfons Maria Wedenig mit 86 Jahren in Pension geht. Ihm folgt Richard Pirker, der von Klagenfurt St. Modestus kam.