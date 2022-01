Geistesgegenwärtig reagierte eine betagte Villacherin. Als Betrüger sie anriefen, hob sie zwar Geld ab, rief vorher jedoch zum Glück ihre Tochter an, die nach Angaben der Täter in einen Autounfall verwickelt war.



VILLACH. Eine unbekannte Person versuchte am Montag um 15:30 Uhr mit zahlreichen Anrufen einer 81-jährigen Villacherin Bargeld und Wertgegenstände zu entlocken. Dabei gab die Person an, dass die Tochter der 81-jährigen in Wien in einem Verkehrsunfall verwickelt sei und dabei zwei Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Aufgrund ihrer Schuld wurde die Tochter in Polizeigewahrsam genommen, bis ein höherer Geldbetrag bezahlt wird.

Frau hob Geld ab

Daraufhin ging die Frau zur Bank und hob einen Bargeldbetrag in der Höhe von 3000 Euro von ihrem Konto ab. Anschließend kontaktierte das Opfer ihre in Wien wohnhafte Tochter, welche angab, dass alles in Ordnung sei. Aufgrund der ersichtlichen Betrugshandlung erstattete das Opfer nach dem Gespräch mit der Tochter Anzeige. Es ist kein Schaden entstanden.