Auch die Volksschule 8 in Villach St. Andrä hat fleißig Spenden für die Ukraine gesammelt. Auch organisierten sie einen Friedenslauf, an dem die Schüler und Schülerinnen mit großer Motivation teilnahmen.



VILLACH. In den letzten Wochen verwandelte sich die Aula der Volksschule 8 in einen Friedensraum gegen Krieg: Selbstgebastelte Friedenstauben und Herzen mit Sprüchen für den Frieden schmücken den Eingangsbereich und erinnern Kinder und Erwachsene täglich an die traurige Situation in der Ukraine.

Sammelaktion

Jeden Tag wurde die Sammlung für Flüchtlingskinder aus dem Kriegsgebiet größer– alle Eltern unterstützten die Aktion von Herzen. Am 1. April konnten die zahlreichen Spenden dann der Caritas übergeben werden. Mit viel Engagement nahmen die Schüler und Schülerinnen sogar an einem Friedenslauf entlang des Seebaches teil. Aus ihren eigenen Ersparnissen bezahlten die Kinder ihr Nenngeld, und so kam eine stolze Summe von 1.194,50 Euro zusammen.