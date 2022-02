Egal ob Wohnungsanträge, Kriterien zur Vergabe, allgemeine Richtlinien oder alle wichtigen Informationen für Mieter: Diese Informationen gibt es jetzt alle auf einen Blick.



VILLACH. Ein umfassendes Service sowie rasche und kompetente Informationen werden im Team der Abteilung Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Villach großgeschrieben. „Unsere Mitarbeiter beraten persönlich und bieten Hilfestellungen für Wohnungssuchende an. Sie kennen auch die Bewerbungs- und Vergaberichtlinien und gehen auf jede nur erdenkliche Frage ein“, sagt Wohnungsreferent Erwin Baumann. Seit kurzem gibt es ein Zusatz-Service, wo sich Wohnungswerber individuell und umfassend informieren können. „Wir haben als digitale Stadt ein Portal geschaffen, wo sämtliche Informationen mit nur einem Mausklick aufscheinen.“

Aktuelle und umfassende Informationen

So sind auf der Seite Wohnungsanträge zum Download, die wichtigsten Informationen über Heizkostenunterstützung, Wohnsitzwechsel, Wohnraumberatung und -beihilfe, Mietsprechtage und Bewohner-Parkberechtigungen aufgelistet. Darüber hinaus wird über aktuelle Leerstände von Wohnungen und Geschäftslokalen, die sofort zur Miete angeboten werden können, informiert. Themen wie „Lärm in der Nachbarschaft“ und die Ausgaben der Mieterzeitung können ebenso nachgelesen werden. Baumann: „Unsere digitale Wohnungs-Plattform bietet mit nur einem Klick einen praktischen Überblick für jene, die an einer städtischen Wohnung interessiert sind.“

Aktuell betreut die Stadt Villach insgesamt 1342 Wohnungen, 74 Wohnobjekte, neun Geschäftslokale und 14 Garagenobjekte.