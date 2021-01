Es werde Licht............

Ich war auf Besuch bei meinen Eltern in Döbriach am Millstättersee und bei minus 8° auf dem Weg nach Hause. Schon fast aus dem Ort draußen drückte ich auf die Bremse, drehte um, parkte, packte mich warm ein und spazierte durch den noch weihnachtlich geschmückten Ort. Einen einzigen Menschen traf ich in dieser beginnenden Nacht und der wird sich was gedacht haben hihi....... Mir egal, die Motive haben mir gefallen und so eine Beleuchtung vor der weissen Schneekulisse hat mir immer gut gefallen......