Oh, wie ist der Winter zu tadeln oder loben,

der solch unvernünft'ges Toben

und bescherte die letzten Tage,

und das alles im Stundentakt.

Zuerst schickte er uns die zauberhaften, weißen Schneeflocken-

die uns erfreuten und beseelten,

gleich einem weißen Winterwundertraum!

Zusätzlich ließ er an Dächern

die Eiszapfen wachsen,

schuf beeindruckende Eisskulpturen an Bächen,

so wie wir sie alle kennen -

die Winter-Postkartenidylle!

Dann sandte er uns den anhaltenden Regen,

der gleich einer Sintflut über uns hereinbrach;

und alles Winterweiße wieder verschlang.

Aber dann, man nahm es staunend wahr,

wechselte der Winter wieder sein Gesicht -

und Schneeflocken rieselten ergiebig zur Erde nieder;

legten friedvoll sich sanft auf Dächern, Wälder und Felder!

Begruben Kärnten unterm Flockengewand -

gleich einem traumhaften Winterwunderland!

Aber so mancher stolzer hoher Baum

war diesem Gewicht von Eisregen und Schnee nicht gewachsen,

barsten krachend und fielen zu Boden und verlegten die Straßen.

Wie sind da all de Einsatzkräfte zu loben:

die helfend mit ihren Einsatzfahrzeugen herbeieilten

um Gehsteige und Straßen zu räumen,

so auch all die zu Boden gefallenden Bäume zu beseitigen.

Ja, was so ein grimmiger "Wintersmann" aus Kärnten doch alles kann!

Wünsche Euch allen noch schöne Wintertage;

mit lieben Grüßen Hildegard Stauder