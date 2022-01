Die Villacherin Daniela Ulbing zeigt sich zum bestmöglichen Zeitpunkt in Höchstform. Im Parallelslalom von Bad Gastein konnte sie sich heute den vierten Weltcupsieg ihrer Karriere sichern. Gute Vorzeichen also für den Heim-Weltcup am kommenden Wochenende auf der Simonhöhe und auch bis zu den Olympischen Spielen dauert es nur noch wenige Wochen.

BAD GASTEIN/KÄRNTEN. Der Sieg gelingt der 23-Jährigen ausgerechnet dort, wo ihre Karriere so richtig begann: 2017 gewann sie hier als damals gerade einmal 18-jähriger Shootingstar ihr erstes Weltcup-Rennen. Schon in der Qualifikation war sie die Schnellste, im Halbfinale eliminierte sie ihre Teamkollegin, Olympiasiegern Julia Dujmovits, und im Finale setzte sich sich sogar deutlich gegen die Deutsche Ramona Theresa Hofmeister durch. Einziger Wermutstropen: Der Parallelslalom ist nicht Teil des olympischen Programms.

Historischer Tag für die Snowboarder

Übrigens: Ulbing komplettierte einen historischen Erfolg für die ÖSV-Snowboarder: Während Dujmovits bei den Damen "nur" Rang vier belegte, die Kärntnerin damit mit ihrem Sieg den einzigen Stockerlplatz für die heimische Mannschaft holen konnte, gab es bei den Herren einen Vierfachsieg - Arvid Auner siegte vor Benji Karl, Alex Payer und Lukas Mathies.