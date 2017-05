In Paternion singen die Mäuse im Chor

03.05.2017, 17:03 Uhr

Das Landesjugendsingen steht bevor: So bereitet sich die Volksschule Paternion darauf vor.

PATERNION (mw). Seit dem Jahr 1948 gibt es das Österreichische Bundesjugendsingen. Alle vier Jahre treffen sich Schulchöre zu Regional-, Talschafts-, oder Bezirksjugendsingen, wo die Freude am Singen und Musizieren im Vordergrund steht. Das darauffolgende Landesjugendsingen wird als Wertungssingen durchgeführt, wo alle teilnehmenden Chöre bei einem Singen vor Juroren ihr musikalisches Können bestimmen lassen können.

Tradition der VS Paternion

Instrumente werden gelernt

Spaß am Singen

Das Jugendsingen 2017

Auch der Chor der VS Paternion bereitet sich schon intensiv auf den Singbewerb vor. „Traditionellerweise singen bei uns an der Volksschule Paternion alle Kinder, das sind dieses Jahr 34, der Schule in unserem Schulchor“, sagtDirektorin und Chorleiterin Helga Schilcher. „Sie singen alle mit Begeisterung und viele besuchen noch zusätzlich die Musikschule in Feistritz.“ VieleVeranstaltungen und Feste im Heimatort werden von den „Fröhlichen Schulmäusen“ musikalisch umrahmt.Begleitet wird der Chor mit Orff-Instrumenten, Flöte, Trommel und Akkordeon. Mit speziellen Begleitstufen wissen die Kinder, wann ihr Einsatz ist. „Uns gefällt es am besten, wenn wir uns zu Liedern bewegen können, da lassen wir unsere Gefühle heraus“, sagen Nora und Helena. Rockige Lieder, aber auch spirituelle gefallen den Kindern.Um den Chor richtig einstimmig Singen zu lassen, wird zuerst gemeinsam ein Text gelesen. Das zweistimmige Singen wird mit vielen Kanons geübt. „Je früher man damit anfängt, umso reiner klingt es“, sagt Helga Schilcher. „Die Hauptsacheist aber, dass die Kinder Spaß daran haben.“Von April bis Mitte Mai gibt es regionale Veranstaltungen mit Lied, Tanz und Musik.Das Landesjugendsingen von 15. bis 17. Mai im Konzerthaus Klagenfurt wird als Wertungssingen durchgeführt.Als Schlussveranstaltung wird auf der Burgruine Finkenstein am 30. Juni das „Festival der jungen Stimmen“ organisiert.