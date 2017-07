PAS / ELTERN-KINDENTFREMDUNG AKTIONSTAG IN VILLACH !

22.07.2017, 19:42 Uhr

Villach : ATRIO | Der nächste Aktionstag zur Petition PAS / Eltern-Kindentfremdung steht unmittelbar bevor.Am Samstag, dem 29. Juli 2017 besteht von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Einkaufszentrum Atrio die Möglichkeit die Petition zu unterzeichnen und so zu einer massiven Verbesserung der familienrechtlichen Situation in Österreich beizutragen.Clemens Costisella, der Landesobmann des Vereins " Väter für Recht Gemeinsam für unsere Kinder " freut sich, dass bisher mehr als 100 Kärntnerinnen und Kärntner die Möglichkeit genutzt haben, mit Ihrer Unterschrift eine Reform der Justiz, der Jugendwohlfahrtseinrichtungen und Jugendämter zu fordern und eine Aufnahme von PAS ins österreichische Strafrecht sowie eine gleichberechtigte Elternschaft als Standard zu erwirken.

Die Unterstützungserklärungen werden derzeit in ganz Österreich von der österreichischen Väterplattform im Sinne des Rechtes der Kinder auf beide Elternteile gesammelt. Sobald genügend Unterschriften beisammen sind soll die Petition dann dem bis dahin wahrscheinlich schon neu gewähltem Parlament übergeben werden." Unser Team ist jetzt in ganz Kärnten unterwegs um Unterstützungserklärungen zu sammeln und ständig mit Einkaufszentren und Gemeinden sowie Strandbädern in Verhandlungen um in allen Bezirken Kärntens vor Ort sein zu können ", so Costisella.Der Verein hat auch vor die Spitzenkandidaten und ihr Team aller bei der Nationalratswahl kandidierenden Parteien um Unterstützungserklärungen zu bitten und ist auf die Reaktionen gespannt.