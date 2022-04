Bereits zum zweiten Mal vergibt der Tourismusverband (TVB) Attersee-Attergau in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Weidinger in Seewalchen zwei Stipendien für AutorInnen der Generes Kinderbuch und Belletristik zum "Schreiben unter Sternen".

SEEWALCHEN, WEYREGG. Der Nachthimmel am Attersee war und ist für viele AutorInnen eine wahre Muse. Die Region Naturpark Attersee-Traunsee hat als erste österreichische Region die offizielle Zertifizierung als Sternenpark erhalten. Bereits zum zweiten Mal sucht der TVB Attersee-Attergau in Kooperation mit der Buchhandlung Weidinger, im Rahmen einer Ausschreibung unter den Titel „Schreiben unter Sternen“ deutschsprachige AutorInnen. Den Stipendien Gewinnern winkt als Inspiration ein 14-tägiger Aufenthalt in einer Ferienwohnung in Weyregg am Attersee samt Rahmenprogramm.

Sternenhimmel als Muse

Den Sternenhimmel noch ein Stückchen näher, als im restlichen Österreich, ist man rund um Steinbach am Attersee. Hier befindet sich der ersten zertifizierte Sternenpark Attersee-Traunsee in Österreich. Das bedeutet, dass man hier die Sterne nicht nur besonders gut sehen kann, sondern hier auch Maßnahmen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung des Nachthimmels aktiv vorgenommen werden. Auch heuer werden deutschsprachige AutorInnen aufgefordert, den Sternenhimmel als Muse zu nutzen, und sich unter dem Motto „Schreiben unter Sternen“ zu bewerben. Dabei stehen den SchriftstellerInnen, der Genren Kinderbuch und Belletristik, jeweils eine eigene Ferienwohnung, im geschichtsträchtigen Haus von Brennerin Rosi Huber, in Weyregg, direkt am Attersee zur Verfügung. Während des Aufenthalts erwartet die TeilnehmerInnen Führung in der Sternwarte Gahberg durch den Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut, sowie eine organisierte öffentliche Lesung.

14-tägiger Aufenthalt für die Gewinner

Zeit zum Schreiben unten den Sternen haben die Autorinnen bei ihrem 14-tägigen Aufenthalt am Attersee von 25. September bis 9. Oktober 2022. Die Bewerber müssen bereits bei professionellen Verlagen Texte bzw. Romane veröffentlicht haben, jedoch nicht als Selbstpublisher, E- Book online oder in einem Druckkostenzuschussverlag.

Weitere Informationen und Details zur Ausschreibungen sind unter www.attersee-attergau.at abrufbar. Ende der Bewerbungsfrist ist der 18. April 2022, die GewinnerInnen werden am 9. Mai 2022 bekanntgeben und verständigt. Die Jury besteht aus zwei Autorinnen und zwei Mitarbeiterinnen des Tourismusverbandes Attersee-Attergau. Letztes Jahr konnten sich Jugend- und Kinderbuchautorin Ruth Anne Byrne aus Wien sowie die Niederösterreicherin Katharina V. Haderer die in die Welt der Fantasie entführt die Ausschreibung für sich gewinnen.