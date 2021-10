Ingeborg Rauss mag moderne Technologien und nutzt sie auch.

SCHÖRFLING. Ingeborg Rauss denkt in großen Dimensionen. Sie hat sich ein riesiges Atelier eingerichtet, viele ihrer Acrylarbeiten sind großformatig. Groß sind aber auch die Themen, die sie für ihre Bilder aufgreift. Sie sind gesellschaftspolitischer Natur – vom Frauenbild über die Smartphone-Generation bis zur Corona-Krise. Einen großen Stellenwert darin haben Bildzeichen und Ordnungssysteme.

Am Computer komponiert

Rauss, die viele Jahres als Chefsekretärin arbeitete und in der Erwachsenenbildung tätig war, ist seit mehr als 40 Jahren künstlerisch tätig. Zu studieren begann sie aber erst mit 50 Jahren: Kunst und Philosophie in Linz und in Berlin an der Akademie für Malerei. Die Späteinsteigerin schaffte den Durchbruch am Kunstmarkt. "Ich bin viel auf internationalen Kunstmessen", erzählt Rauss. Ihre Bilder komponiert sie am Computer. "Ich arbeite oft eine Woche oder länger daran, bis das Bild perfekt wird, dann male ich es." Vor den Tagen des offenen Ateliers am 16. und 17. Oktober, wo sie jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr in die Sickinger Straße 110 einlädt, hat die Künstlerin noch Großes vor. Ein Bild von ihr soll auf Folie haushoch in die Fassade eingebrannt werden.

Tage des offenen Ateliers: Infos unter land-oberoesterreich.gv.at/234709.htm