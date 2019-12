Vöcklabrucker Gemeinderat beschloss einstimmig die Verleihung der Ehrenzeichen in Bronze.



VÖCKLABRUCK. Zwei, die sich seit Jahrzehnten in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen, holte die Stadt Vöcklabruck vor den Vorhang: Bürgermeister Herbert Brunsteiner und Stadtrat David Binder zeichneten Franz Sonntag und Gerhard Dusl von der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck mit dem Ehrenzeichen der Stadt aus. Bei der Feuerwehr-Weihnachtsfeier wurden die beiden Nothelfer ins Rampenlicht gebeten.

Gerhard Dusl ist seit sage und schreibe 48 Jahren Feuerwehrmitglied. Lange Jahre war er Gruppenkommandant und Zugskommandant. Er war überdies Mitbegründer der Höhenrettung und deren Mitglied seit ihrer Gründung 2011. Noch heute ist er als Atemschutzträger sowie Kraftfahrer bei der FF Vöcklabruck aktiv.

Franz Sonntag kennen Große und Kleine – er ist Kraftfahrer und Brandschutzerzieher in Kindergärten und Schulen. Seit mittlerweile 55 Jahren leistet er bei der Feuerwehr Dienst am Nächsten. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte lang war er Gruppenkommandant. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den beiden Feuerwehrmännern das Ehrenzeichen der Stadt Vöcklabruck in Bronze zu verleihen.