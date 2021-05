Auch heuer unterstützte die die Raiffeisenbank Region Vöcklabruck eGen wieder die Stadtmusik Vöcklabruck.

VÖCKLABRUCK. Geschäftsleiter Gottfried Schmid und Bankstellenleiter Christian Maringer übergaben eine neu angekaufte Trompete an den Stadtmusik-Obmann Daniel Six. Auch der Obmann-Stellvertreter Bernd Berger und Jungmusiker Fabian Six waren bei der Übergabe mit dabei. Der Jungmusiker freute sich besonders auf das neue Instrument, schließlich wird er es in Zukunft spielen. Fabian spielt bereits seit 2 Jahren Trompete und ist Mitglied im Jugendorchester der Stadtmusik Vöcklabruck. Er wird mit seiner neuen Trompete am Wettbewerb Prima la Musica teilnehmen und beginnt im Herbst bei der Stadtmusik.

Endlich wird wieder musiziert

Nach acht Monaten coronabedingtem Stillstand freut sich die Stadtmusik Vöcklabruck im Juni wieder mit den Proben beginnen zu können. Wenn es die Verordnungen zulassen, findet am Freitag, 25. Juni, um 18 Uhr nach langer Pause wieder das erste Stadtplatzkonzert statt. Die Raiffeisenbank Region Vöcklabruck eGen wünscht der gesamten Musikkapelle viel Freude und Erfolg beim Musizieren.