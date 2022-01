Eine geordnete Finanzpolitik ohne Schulden steht für Gampern nach wie vor im Mittelpunkt. Daher wurden bei Investitionen auch immer die Folgekosten mitberücksichtigt. So ergibt sich nun ein Spielraum für weitere Schritte im Bereich der Klima und Energiepolitik.

GAMPERN. „Die Gemeinde Gampern versucht bereits seit vielen Jahren im Bereich der Nachhaltigkeit Maßnahmen zu setzen und für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde ein Vorbild zu sein“, so Bürgermeister Jürgen Lachinger.

Photovoltaik wird erweitert

So sollen in diesem Jahr beim Veranstaltungszentrum "4kanter", bei der Krabbelstube und im Kinderzentrum die Photovoltaik-Anlagen (PV) samt Speicher erweitert werden. Ein weiteres Ziel der Gemeinde ist es die vier Feuerwehrhäuser mit Photovoltaikanlagen in Verbindung mit einer Notstromversorgung auszustatten. Diese PV-Anlagen könnten anschließend für Energiegemeinschaften genutzt werden. So wird angedacht die größeren Pumpwerk in der Gemeinde mit dem auf den Dächern der Feuerwehrhäusern produzierten Strom zu betreiben. Aber auch das Projekt „Lichterreise“ der Gemeinde, bei welchem die Straßenbeleuchtung im Ortszentrum von Gampern mit eigens produziertem Strom betrieben und weiterentwickelt werden.

E-Mobilität am Vormarsch

Der Ausbau der Elektrotankstellen von vier auf zwölf im Ortszentrum bis Ende 2022 ist für den Trend der E-Autos erforderlich. Außerdem soll die Erweiterung bzw. der Umtausch der Elektrofahrzeuge hierbei miteingehen. Folgendermaßen soll das E-Auto der Gemeinde nach rund elf Jahren ausgetauscht werden. Auch im Bauhof der Gemeinde ist angedacht einen elektrisch betriebene Hoftrac anzuschaffen.

Förderungen beantragen

Zusätzlich zu all diesen Maßnahmen der Gemeinde, gibt es auch für die Bevölkerung wieder Förderungen im Bereich der energiesparenden Maßnahmen. So werden zu Beispiel Solaranlagen, Wärmepumpen, Heizungsumstellungen, PV-Anlagen und Stromspeicher von der Gemeinde gefördert. Gemeinsam mit der Klima- und Energieregion Vöckla-Ager bietet die Gemeinde Gampern Infoabende zu den Themen „Raus aus dem Öl“, Energiegemeinschaften und E-Car-Sharing angeboten. Hierbei sollen die Bürgerinnen und Bürger alle wichtigen Informationen auf einen Blick erhalten und offene Fragen direkt beantwortet werden.