Hunderte Personen trafen sich auf einem Parkplatz. "Burn Outs" beschädigten die Straße.

VÖCKLABRUCK. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, fand in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, 23. auf 24. Mai, auf einem Parkplatz in Vöcklabruck ein Treffen der Autotuningszene statt. An diesem Treffen nahmen zwischen 300 bis 500 Personen mit rund 100 Autos teil. Die PS-starken Pkws beschleunigten massiv und es wurden sogenannte "Burn Outs" gefahren. Durch die durchdrehenden Reifen der Fahrzeuge kam es nicht nur zu einer massiven Lärm- und Rauchentwicklung, sondern auch der Fahrbahnbelag wurde dabei stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro, da der Straßenteil neu asphaltiert werden muss.

Die Polizei forschte in umfangreichen Ermittlungen bereits 19 Autos aus, die für den entstandenen Schaden verantwortlich sein sollen. Gegen die Lenker – vier haben gar keinen gültigen Führerschein – werden 150 Verwaltungsstrafanzeigen erstattet. Die Staatsanwaltschaft Wels prüft nun, ob der Tatbestand der schweren Sachbeschädigung erfüllt ist. Sollte dies der Fall sein, werden sämtliche Lenker bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.