Trotz coronabedingter Einschränkungen wurde das Angebot der Stadtbibliothek auch im vergangenen Jahr gut angenommen.

VÖCKLABRUCK. Die Stadtbibliothek hatte es 2021 nicht immer leicht: Erst war sie coronabedingt von Ende Dezember 2020 bis Anfang Februar 2021 geschlossen und im Herbst 2021 musste nochmals für vier Wochen zugesperrt werden. Weil die Leserinnen und Leser ihre Lektüre schmerzlich vermissten, wurde, sobald es die Maßnahmen zuließen, in beiden Lockdowns Click & Collect angeboten.

13.000 virtuelle Besuche

Der Onlinekatalog der Bibliothek wurde oft frequentiert: Mehr als 13.000 virtuelle Besuche wurden insgesamt verzeichnet, dabei wurden von den Mitarbeiterinnen Birgit Schrank und Margit Neumüller fast 5.000 Reservierungen getätigt und rund 3.500 Medien online verlängert. Sobald wieder aufgesperrt werden konnte, wurden in der Bibliothek ungefähr 14.400 Besucherinnen und Besucher gezählt. Insgesamt 142 Neukunden ließen sich im Jahr 2021 einschreiben.

Diese bekommen auch einiges geboten: In der Stadtbibliothek stehen mehr als 16.000 Medien für Groß und Klein zur Verfügung. Von Büchern über Spiele und Hörbücher bis zu den enorm beliebten Toniefiguren samt Abspielgerät zum Ausleihen. Das Medienangebot der Vöcklabrucker Stadtbibliothek wird auch laufend aktualisiert. Im Gegenzug werden Medien ausgeschieden, weil sie z. B. nicht mehr aktuell sind, nicht mehr entlehnt werden oder zerlesen sind. Doch viele von ihnen finden im Rahmen des Flohmarktes noch neue Abnehmer. In Summe nahm die Stadtbibliothek rund 18.000 Euro an Gebühren ein. Damit ist etwa ein Fünftel der entstehenden Kosten gedeckt.

Nur wenige Veranstaltungen möglich

Veranstaltungen waren aufgrund von Corona nur in bescheidenem Ausmaß möglich. Immerhin beteiligte sich die Stadtbibliothek mit drei Veranstaltungen am beliebten Knoxi Ferienspaß. Ein besonderes Highlight war die Lesung mit der Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi in Kooperation mit dem ORG der Franziskanerinnen. Bei der Mitmachlesung in der „Österreich liest Woche“ haben 14 Kinder gemeinsam mit der Literaturvermittlerin Christa Öhlinger eine lustige Reise zum Mond unternommen.