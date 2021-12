3.000 Euro an Wohnungslosenhilfe überreicht.

VÖCKLABRUCK. Weihnachten ist für viele Menschen eine schwierige Zeit – gerade für jene, die nicht so viel Glück im Leben hatten. Die Unternehmensleitung der Salinen Austria AG hat sich deshalb entschlossen, heuer anstatt eines Kundengeschenks einen Betrag von 3.000 Euro an die Wohnungslosenhilfe Mosaik zu spenden. Neben der Notschlafstelle in Vöcklabruck werden Delogierungsprävention, ein Mittagstisch und Coaching in Wohn- und Finanzfragen angeboten. Pressesprecherin Katharina Steiner überreichte den Scheck kürzlich an Mosaik-Leiter Stefan Hindinger.