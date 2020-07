Spaziergänger entdeckten den Brand in Weißenbach rechtzeitig. Die Flammen konnten mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden.

STEINBACH. Ein noch unbekannter Täter versuchte, am Freitag, 24. Juli, zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr einen Imbissstand in Weißenbach am Attersee in Brand zu setzen. Dazu entnahm er aus einem für diesen Tag stillgelegten Griller die noch vorhandenen glühenden Kohlen und legte sie vor eine Holztür des Anbaues. Außerdem stellte er einige Gastgartenutensilien vor den Kohlehaufen. Diese und auch die Holzschiebetür fingen Feuer. Zwei Spaziergänger entdeckten den Brand und verständigten einen benachbarten Hotelier, der das Feuer mit einem Handfeuerlöscher löschen konnte.

Mögliche Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Unterach am Attersee unter der Telefonnummer 059/133 4160 in Verbindung zu setzen.