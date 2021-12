Auf der anspruchsvollen Pista Stelvio im italienischen Bormio erreichte Speed-Ass Daniel Hemetsberger sein bisher bestes Ergebnis im Ski-Weltcup. Mit mehreren Top-10-Platzierungen war 2021 auch das erfolgreichste Jahr in der Sportkarriere des sympathischen Nußdorfers.

NUSSDORF, BORMIO. "Wunderschön. Das hab ich mir immer erträumt, dass ich in unserer starken Mannschaft einmal der Schnellste sein darf", sagte ein überglücklicher Daniel Hemetsberger nach seinem vierten Platz in der Weltcup-Abfahrt in Bormio. "Es freut mich, dass es gerade da passiert ist, wo ich mir vor ein paar Jahren richtig wehgetan hab", meinte der 30-jährige Nußdorfer im ORF-Interview. Vor drei Jahren war er hier im Super-G schwer gestürzt und hatte seinen vierten Kreuzbandriss erlitten. Heuer feierte er auf der legendären Pista Stelvio mit Platz vier sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis.

Er liebt die Herausforderung

Hemetsberger liebt Strecken, auf denen es so richtig zur Sache geht. Nicht von ungefähr holte er seine erste Top-10-Platzierung im Jänner dieses Jahres auf der Streif in Kitzbühel, wo er Zehnter wurde. Auf Rang neun fuhr er bei der Abfahrt in Garmisch und beim Super-G in Saalbach-Hinterglemm freute er sich neuerlich über Rang zehn.

Seine Form zu Jahresbeginn 2021 nahm Daniel Hemetsberger auch in die neue Weltcup-Saison mit. In den bisherigen vier Abfahrten fuhr er jedes Mal in die Punkteränge, zweimal sogar unter die Top 10: In Beaver Creek wurde der Achter und zuletzt in Bormio belegte er als bester Österreicher Rang vier.