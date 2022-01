Die Formelaustria.at Awards 2021 sind vergeben!

Eine Jury bestehend aus der Redaktion des Medien- und Nachrichtenunternehmens Formelaustria.at und Experten (ehemalige F1, IndyCar und LMS Fahrer), sowie 100 ausgewählten nationalen und internationalen Motorsport-Journalisten haben entschieden:

Österreichs Formel-Rennfahrer des Jahres 2021 heißt Stefan Fürtbauer! Der 19-Jährige aus Wolfsegg in Oberösterreich holte sich in seiner Rookie-Saison den Meistertitel in der Formel 3 Kategorie des FIA CEZ Circuit Racing Championships.