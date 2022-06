Das Unternehmen errichtet in Timelkam um fünf Millionen Euro eine neue Produktionshalle.

TIMELKAM. Für den Ausbau des Unternehmes wurde die Daxberger Holding gegründet. Geschäftsführer sind darin neben Firmengründer Reinhard Daxberger auch der Timelkamer Malermeister Johannes Gstöttner, Spengler- und Dachdeckermeister Dominik Nussbaumer sowie Steuerberater Ludwig Nussbaumer. Vergangenen Freitag nahmen die vier den Spatenstich in der Aderstraße vor. Dort entsteht hinter dem Musterhauspark bis April nächsten Jahres eine neue Produktionshalle samt Büros mit insgesamt 5.000 Quadratmetern Fläche. Einziehen wird dort auch die Malerei Gstöttner. 80 Mitarbeiter sollen in der neuen Halle Platz finden.

Module nach Maß

Die DaxBox GmbH beschäftigt derzeit 26 Mitarbeiter, die Büros sind in Timelkam, produziert wird in Schwanenstadt. Gegründet wurde das Unternehmen 2019, die Idee, Modulhäuser aus Holz zu bauen, hatte Daxberger aber bereits vor vielen Jahren. "Jedes Haus wird individuell gefertigt", erläutert der Firmengründer. Das Unternehmen beschäftigt zehn Meister, die Häuser werden im Betrieb komplett fertiggestellt. Ein Modul ist in drei bis vier Wochen fertig. "Ich war von diesem Produkt von Beginn weg begeistert. Es ist ein Produkt der Zukunft", so Ludwig Nussbaumer. Zum feierlichen Spatenstich kamen viele Ehrengäste, unter anderem die Vizebürgermeister Petra Kastinger und André Reichart. Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Josef Renner gratulierte und meinte "Ich bin überzeugt davon, dass dieses Projekt aufgeht." Daxberger durfte sich vor kurzem über den Jungunternehmerpreis freuen. "Ich bin sicher, dass noch viele, viele Preise kommen werden", so Renner.

daxbox.at