28. März bis 2. April: Einblick in sechs Lehrberufe beim Brandschutztor-Spezialisten aus Wolfsegg.



VÖCKLABRUCK, WOLFSEGG. Für die erste OÖ "Job Week" von 28. März bis 2. April 2022 sind schon 52 Betriebe aus dem Bezirk Vöcklabruck angemeldet – der Brandschutztor-Profi Tortec aus Wolfsegg ist ebenfalls mit dabei. „Wir spüren den Fachkräftemangel ganz stark – junge, engagierte und interessierte Jugendliche, die bei uns eine Lehre absolvieren, sind für uns die Fachkräfte der Zukunft“, betont Wilhelm Zuser, Lehrlingsverantwortlicher bei Tortec. Deshalb war es für die Wolfsegger Firma keine Frage, auch bei der "Job Week" der Wirtschaftskammer Oberösterreich dabei zu sein.

Verschiedene Veranstaltungsformate

„Auf www.jobweek.at sind jetzt schon mehr als 300 Unternehmen in ganz Oberösterreich aufgelistet, die sich in dieser Woche Ende März mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten an alle Job-Neueinsteiger und Jobwechsler wenden“, betont Stephan Preishuber, Obmann der WKO Vöcklabruck. Betriebsbesichtigungen, Probeschnuppern, Workshops und vieles mehr machen die Arbeitswelt in den Betrieben erlebbar. „Wir bringen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Jugendliche am zukünftigen Arbeitsplatz zusammen“, erklärt Preishuber beim Besuch der Firma Tortec.

„Bei uns können die Lehrlinge von Anfang an alles kennenlernen und nach dreieinhalb Jahren im Betrieb sofort umsetzen, was sie gelernt haben."(Wilhelm Zuser, Tortec)

Tortec präsentiert sich bei der "Job Week” als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Metalltechnik, Elektrotechnik, Oberflächentechnik, Konstrukteur, Betriebslogistik und Bürokaufmann/frau werden hier ausgebildet. Acht Lehrlinge sind aktuell auf dem Weg zum Zukunfts-Job. Jedes Jahr kommen drei bis vier neue dazu. „Bei uns können die Lehrlinge von Anfang an alles kennenlernen, arbeiten an den Maschinen und Anlagen und können nach dreieinhalb Jahren Lehrzeit alles im Betrieb sofort umsetzen, was sie gelernt haben“, erklärt Zuser. „Unsere Lehrlinge haben am Abend zuhause etwas zu erzählen.“

Lehrlinge haben hohen Stellenwert

Vor rund zehn Jahren hat der damals wesentlich kleinere Betrieb Tortec seinen Focus sehr stark auf die Lehrlingsausbildung gelegt. Die Lehrlinge haben heute unter den knapp 350 Mitarbeitern einen hohen Stellenwert. Sie können sich während der Lehre weiterentwickeln, Zusatzmodule absolvieren oder auch die Qualitätssicherung unterstützen. „Wir rechnen ja mit unseren Lehrlingen, dass sie nach dem Lehrabschluss als Fachkräfte bei uns bleiben“, betont der Lehrlingsverantwortliche.

"Wir wollen auch auf der ,Job Week’ den hohen Stellenwert, den Lehrlinge und Fachkräfte haben, vermitteln.“ (Stephan Preishuber, WKO Vöcklabruck)

Wenn sich Jugendliche für eine Lehre bei Tortec interessieren, ist es Zuser am liebsten, wenn sie gleich einen Schnuppertag ausmachen – vor allem über weibliche Lehrlinge in technischen Berufen freut sich das Unternehmen besonders. Aufnahmetests gibt es bei Tortec nicht, dafür ausführliche Bewerbungsgespräche und Kennenlernen des Unternehmens.

Mehr Info unter jobweek.at und tortec.at