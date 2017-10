127 Ausstellungen und 217 Künstler

19.10.2017, 10:26 Uhr

Jubiläum in der Galerie Schloss Puchheim

ATTNANG-PUCHHEIM. Die Galerie Schloss Puchheim feiert heuer das 25. Jahr ihres Bestehens. In ihrem einzigartigen Ambiente werden jährlich in fünf bis sieben Ausstellungen Werke der Grafik, Malerei, Plastik und Fotografie sowohl etablierter als auch noch wenig bekannter Künstler präsentiert. Mittlerweile kann stolz auf 127 Ausstellungen mit insgesamt 217 Künstlern zurückgeblickt werden. „Was in unserer Galerie geleistet und präsentiert wird, ist weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus bekannt, und die vielen Besucher wissen die hohe Qualität der gezeigten Werke in diesem einzigartigen Ambiente des Schlosses zu schätzen“, so Bürgermeister Peter Groiß.Anlässlich des Jubiläums findet am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr eine Feierstunde im Festsaal der Landesmusikschule statt. Die Jubiläumsausstellung kommt vom Künstler Rudolf Hradil (1925-2007). Seine Malereien, Zeichnungen und Druckgrafiken werden zu besichtigen sein. Die Festansprache hält Reinhold Kräter, Kulturdirektor des Landes OÖ.