Grill spielt alle Stückerl

03.05.2017, 15:56 Uhr

Der regierende Europameister Christoph Gollenz gibt Tipps zum Arbeitsgerät und zum Grillgut.

OBERWANG. Die Grillsaison ist bereits voll angelaufen. Daran können auch Schnee und Frost der vergangenen Tage nichts mehr ändern. Was ist heuer auf den Terrassen, Balkonen und in den Gärten besonders gefragt? "Die Gasgriller werden technisch immer ausgefeilter", sagt Christoph "Goli" Gollenz (43), seines Zeichens amtierender Grill-Europameister. Ein neuerer Trend nennt sich "Sizzle Zone". "Damit können beispielsweise Steaks in kürzester Zeit scharf angebraten werden", erklärt Gollenz, der auch eine Grillschule betreibt. Das Gegenstück dazu sind die Smoker. Unter dem Motto "low and slow" werden damit größere Fleischstücke bis zu zehn Stunden gegart. "Das ist ein Barbecue, das unter der Devise ’der Weg ist das Ziel’ richtiggehend zelebriert wird", so Gollenz.Das beliebteste Arbeitsgerät ist nach wie vor der klassische Kugelgriller, für den Grillprofi ein echter Allrounder. Im Kommen seien auch Pellets-Grills, die alle Vorteile von Gas- und Holzkohlegeräten vereinen.Der Trend beim Grillgut geht zu noch mehr Qualität. "Egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse. Hochwertig und bio sind immer stärker gefragt", so Gollenz. Apropos Fisch: Nach "Goli grillt Basics" bringt der Grill-Europameister aus Oberwang im Juli sein Buch "Goli grillt Fisch & Meeresfrüchte" heraus. Und im Herbst will er in Irland seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.