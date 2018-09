Neuer Spa im Hotel Winzer

18.09.2018, 20:40 Uhr

Der "Sole Spa" wurde mit einer großen Eventsauna ausgestattet

ST. GEORGEN. "Bei der Beobachtung des Marktes wurde uns als Familienbetrieb klar, dass es wieder einer Innovation bedarf, um den ständig steigenden Anforderungen unserer Gäste gerecht zu werden", sagt Markus Winzer vom gleichnamigen Hotel in St. Georgen.#+Deshalb sind er und seine Familie vor einem Jahr mit der Beratungsfirma Kohl & Partner GmbH in Kontakt getreten. "Nach einer Phase der Ideen- und Innovationsfindung wurde uns klar, dass unser Produkt als 'Hotel Winzer Wellness & Kuscheln' wieder einen neuen Impuls braucht", erzählt Winzer. "Vor allem in der sogenannten Eventsauna konnten wir einen hohen Mehrwert für unsere Gäste entdecken." Deshalb wurde der bestehende "Sole Spa" vergrößert und mit einer Eventsauna mit Platz für 48 Gäste sowie einem Naturpool im Außenbereich erweitert. Ein Tauchbecken und ein Eisnebelgang zum Abkühlen nach der Sauna sind ebenso Teil des neuen Spa-Bereiches wie ein Eisbrunnen mit frischem Crushed Ice. Rund um die Eventsauna finden die Gäste einen großzügigen Ruheraum sowie eine Dachterrasse mit Panoramablick auf das Höllengebirge.