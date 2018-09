Beste Stimmung beim Weinfest in der Hinterstadt

12.09.2018, 15:37 Uhr

Bei idealem Wetter verwandelte sich die Vöcklabrucker Hinterstadt wieder in eine Kellergasse.

VÖCKLABRUCK. Es strömten viele tausende Besucher und Weinliebhaber an den zwei Spätsommerabenden zum bereits 15. Weinfest Vinum der Bezirks-ÖVP. Das Weinfest ist mittlerweile aus dem Veranstaltungskalender des Bezirkes nicht mehr wegzudenken. 25 Winzer vom Burgenland über Niederösterreich und der Steiermark bis hin zum Piemont boten ihre edlen Tropfen zur Verkostung an.„Das Vinum erfreut sich hoher Beliebtheit. Es ist ein Fest der Geselligkeit, wo sich Freunde und Bekannte treffen und sich gemeinsam bei einem Glas Wein gemütlich unterhalten“, sagt Veranstalterin ÖVP-Bezirksparteiobfrau Landtagsabgeordnete. „Das Weinfest bleibt ein Fixpunkt in Vöcklabruck und ist quasi der Saisonabschluss des Sommers. Es zieht Menschen in die Stadt und ist somit auch eine wertvolle Unterstützung für die Belebung der Vöcklabrucker Innenstadt.“Heuer sorgten wieder die gewohnte und beliebte Quetschenmusi rund um Christian Harringer sowie die Alphornbläsergruppe „Vöcklataler Langholz“ und Fritz „Spitz“ Hampel mit Freunden für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung.Fotos: Helmut Klein (53)