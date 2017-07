Dichte Atmosphären und viel Veränderung

26.07.2017, 20:00 Uhr

Das Kunstfestival Perspektiven Attersee wurde am Samstag bereits zum siebten Mal eröffnet.

ATTERSEE. Ganz im Zeichen der Veränderung stand die Vernissage der "Perspektiven Attersee" am vergangenen Samstag. Erstmals wurde gleichzeitig mit dem Festival die jährliche Ausstellung in der Atterseehalle eröffnet. Unter dem Titel "Dichte Atmosphären" werden Fotoarbeiten vongezeigt. "Wir haben heuer ein reduziertes, aber hochkarätiges Programm", betonte Intendantin. Grund dafür sei ihr unds Rückzug wegen persönlicher Diffamierungen. "Doch der Fisch bekommt einen neuen Kopf:undübernehmen 2018 die Intendanz", verkündete Maul-Röder das Weiterbestehen des Festivals. Bürgermeisterund, Leiterin der Kunstsammlung des Landes OÖ, bedankten sich in ihren Eröffnungsreden bei den Initiatoren für ihr Engagement. Unter den rund 200 Gästen genossen auch Bezirkshauptmannund Tourismusdirektorden lauen Sommerabend.