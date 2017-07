Erfolgreiche Saison 2017 für die Bewerbsgruppe der FF Forstern

25.07.2017, 19:26 Uhr

Zusätzlich konnte noch der Bezirkssieg in dieser Leistungsklasse heimgefahren werden. Die siegreichen Bewerbsgruppen in ihrer jeweiligen Leistungsklasse wurden hierbei mit einer Medaille und einem Glaspokal ausgezeichnet. Die Wertung für den Bezirkssieg ergibt sich aus der Addition aller Ab-schnittsbewerbe und des Bezirksbewerbes Vöcklabruck in Bronze und Silber. Damit wurde heuer der Aufstieg in die höchste Klasse – der Bezirksliga - fixiert.Der Gemeindenassbewerb konnte ebenfalls, trotz starker Konkurrenz durch die Feuerwehren Haberpoint, Pöndorf, Schwaigern und Volkerding, gewonnen werden.Beim Landesbewerb in Mauerkirchen platzierte sich die Bewerbsgruppe der FF Forstern in Bronze trotz eines Fehlers (10 Strafsekunden) auf dem 82. Platz (von 516 angetretenen Gruppen). In Silber wurde der hervorragende 2. Rang (16. Platz) erzielt (von insgesamt 425 teilnehmenden Gruppen).Die neue Bewerbsgruppenbekleidung war also ein gutes Omen.Wir bedanken uns bei den Sponsoren, die unsere Bekleidung (Trainingsanzüge + Langarmshirts+ T-Shirts/kurze Hosen) finanziert haben:• Carina Mayer – Physiotherapie• Preishuber GmbH• Hörmann-Austria Gesellschaft m.b.H.