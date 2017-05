Auto im Mondsee: Zeitungsausträger sorgt selbst für Schlagzeilen

07.05.2017, 15:04 Uhr

Am 7. Mai wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Au-See – Gemeinde Unterach am Attersee – zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen.

Stark abgefahrene Reifen und eine regennasse Fahrbahn

VÖCKLABRUCK (red). Ein Autofahrer aus Schöndorf fuhr mit seinem Pkw auf der B 151 Richtung Innerschwand. Am Beifahrersitz befand sich der Zulassungsbesitzer und sie wollten Zeitungen ausfahren.Vor dem Ortsgebiet Mondsee begannen die stark abgefahrenen Reifen des Autos in einer Rechtskurve die Haftung auf der regennassen Fahrbahn offensichtlich zu verlieren. Das Auto rutschte auf eine Leitscheine, verlor komplett die Bodenhaftung und schleuderte in den See. Der Pkw blieb im Uferbereich liegen.

Autowrack mit Bergekran gehoben

Der Lenker sowie der Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und alarmierten die Rettung. Durch den Unfall wurde der Lenker leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Das Autowrack wurde mit dem Bergekran aus dem Wasser gehoben.