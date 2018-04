Wolfsegger Georgiritt 2018

22.04.2018, 15:31 Uhr

Bei schönstem Sommerwetter im April fanden sich an die ca 40 ReiterInnen und 11 KutschenfahrerInnen auch aus den umliegenden Gemeinden ein, um an der von Pfarrassistent Dr. Mag. Markus Himmelbauer durchgeführten Pferdesegnung und an der anschließenden Defilierung durch den Marktplatz teilzunehmen.Die meisten Reiter und da vor allem Reiterinnen kamen vom Gestüt Rosner aus Ungenach, dem Reitstall Hauserhof aus Manning und dem Reit - u. Fahrverein Ottnang.

Auch viele Zuschauer fanden sich am Marktplatz ein, um an diesem schönen Brauchtum teilzunehmen. Ein Abordnung der Musikkapelle Kohlgrube machte die musikalische Umrahmung und anschliessend waren alle Pferdefreunde und Zuschauer eingeladen, noch etwas an dem schönen sonntäglichen Marktplatz zu verweilen und sich an der Bar und der Ausschank zu stärken.