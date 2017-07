XXL-Wimpern kommen

27.07.2017, 09:13 Uhr

Wimpernverlängerungen sorgen mit Volumen für ausdrucksstarke Augenaufschläge.

VÖCKLABRUCK (csw). "Wimpernverlängerungen sind ein ganz großer Trend", sagt Claudia Hutterer, Inhaberin der "World of Women" in der Vöcklabrucker Hinterstadt.Ihre Kundinnen sind junge Mädchen, die auf viel Volumen stehen, aber auch ältere Damen, die es ganz natürlich wollen, so dass man es nicht kennt. Letzteres nennt man Mascara-Effekt. "Die Wimpern schauen immer sauber getuscht aus – ohne Tusche", erklärt Hutterer. Um diesen Effekt zu erzielen, wird bei der Verlängerung eine Wimper aus Seide auf eine Naturwimper geklebt. Um mehr Volumen zu erzeugen, können zwischen zwei und 15 künstliche Wimpern auf eine eigene geklebt werden. Sie sind meist um ein Drittel bis zur Hälfte länger als die natürlichen. Diese Methode wird auch als "Russian Volume" bezeichnet. "Man spürt sie nicht. Es ist, wie wenn es eigene sind", erklärt Mitarbeiterin Theresa Hutterer, die selbst verlängerte Wimpern hat. "Die richtige Pflege ist sehr wichtig", erklärt Claudia Hutterer. Täglich in Form bürsten und waschen ist essentiell. Da sich Wimpern regelmäßig erneuern, müssen sie alle drei bis vier Wochen aufgefüllt werden.

Gestochene Augenbrauen

Ebenso angesagt: Augenbrauen, die mit Hilfe von Permanent-Make-up in die perfekte Form gebracht werden. Bei der sogenannten "Härchentechnik" werden die Brauen in Wuchsrichtung der eigenen Härchen gestochen. Das sieht natürlich aus und hält rund drei Jahre. Eher natürlich ist auch beim Lidstrich angesagt. Bei Lippen-Permanent-Make-up liege Kontur und Teilschattierung im Trend.