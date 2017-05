10 Medaillen für Mondseer TurnerInnen

12.05.2017, 12:40 Uhr

Am Samstag, 6. Mai, durften 31 TurnerInnen des Turn- und Sportverein Mondsee an den ÖTB OÖ Turn10-Landesmeisterschaften in Perg teilnehmen. Die erfreuliche Bilanz: 4 Goldmedaillen, 4 "Silberne" und 2 Mal Bronze.



Bei den jüngsten Turnerinnen konnte sich Alice Gatti (AK8) zum ersten Mal den Landesmeistertitel sichern, in der nächsthöheren Wertungsklasse wurde Anna Strobl Vizemeisterin. Victoria Weil holte sich die Goldmedaille in der AK12. In der AK14 gewann Karolina Sperr mit 96 von 100 möglichen Punkten vor ihrer Vereinskollegin Christina Ablinger. Die Sensation gelang aber den AK18-Turnerinnen: Die Plätze 1, 2 und 3 gingen an Klara Schwaiger, Nicole Kaltenbrunner und Johanna Sperr.

Auch die Jungs zeigten tolle Leistungen: Hadrien Gatti wurde 2. in der AK12, Moritz Flasch wurde 3. in der AK16 Oberstufe.Doch ein Blick auf die Ergebnisliste zeigt noch weitere erfreuliche Tendenzen:Einige TurnerInnen haben das Stockerl nur um Haaresbreite verpasst - Lila Kübler (AK8), Hannah Mierl (AK12), Anabel Meindl (AK16) und Luca Seer (AK16) landeten auf den Plätzen 4 und 5. Darüber hinaus findet man in der AK12 der Mädchen unter den ersten 12 Plätzen ganze 8 Mondseer Namen. Insgesamt betrachtet war der Turn- und Sportverein Mondsee jener Verein mit dem höchsten Teilnehmer-Kontingent.Die Siegerliste kann unter http://www.turnfest.at/fileadmin/user_upload/Ergeb... heruntergeladen werden.Wir gratulieren allen TurnerInnen, sowie den Betreuern Anna Strobl, Carina Weingast und Stefan Flasch ganz herzlich.