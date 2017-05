Attergau ist klarer 5:1 (1:0) Sieger im Bezirksderby gegen Frankenmarkt

07.05.2017, 14:20 Uhr

Den über 300 Zusehern im Grawe-Stadion in St. Georgen wurde ein Torfestival geboten.

Bereits mit dem ersten Angriff der Gäste aus Frankenmarkt hätte es schon 1:0 stehen können, doch die Riedl-Elf überstand diesen mit Glück. Dafür schlug es in der 7. Spielminute auf der Gegenseite ein.ließ die heimischen Fans mit dem 1:0 jubeln.In weiterer Folge entwickelte sich ein interessantes und abwechslungsreiches Spiel, bei dem die Heimischen aber immer die bessere Elf waren. Bis zum Halbzeitpfiff vonsollten aber keine weiteren Treffer fallen und so wechselte man mit 1:0 die Seiten.

Aufgrund einer Verletzung konnte Attergausnicht mehr zum zweiten Durchgang auflaufen und wurde durchersetzt. Und der Flügelflitzer bedankte seine Einwechslung gleich ein paar Minuten später mit einem schönen Angriff und dem erfolgreichen Abschluß zum 2:0 für den USC Attergau. Frankenmarkt konnte in der 52. Minute zwar mit dem Anschlußtor vonwieder auf 1:2 verkürzen, doch die restlichen Spielminuten zeigten die Attergauer sehr deutlich, wer der Herr in diesem Stadion ist.In Minute 63 konnte Attergaus treffsicherster Elfmeterschütze,, die Chance eines Strafstoßes nützen und auf 3:1 stellen. Und in der 68. Minute warzur Stelle und brachte seine Mannen sogar mit 4:1 in Front. Aber damit war die Elf von Trainernoch nicht zufrieden, denn in Minute 87 war es wieder, der mit seinem Tor den Endstand von 5:1 fixierte.Das Vorspiel der beiden Reservemannschaften endete mit einem 3:3 Unentschieden. Torschützen: Tobias Götzendorfer 2, Philipp Lacher, bzw. Manuel Niederbrucker, Franz Seiringer und Thomas Nussbaumer.Mehr Fotos von diesem Spiel gibt es aufzu sehen!