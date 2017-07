Runningtour-Leader auch in Zipf voran

26.07.2017, 16:20 Uhr

Die beiden Gesamtführenden der Runningtour gaben sich beim Zipfer Crosslauf keine Blöße.

NEUKIRCHEN/VÖCKLA. Tina Gebesmair (LCAV Jodl packaging) und Wolfgang Achleitner (Triathlon Mattigtal) haben den Zipfer Crosslauf über zehn Kilometer für sich entschieden. Bei den Herren setzte sich der Leader der Willi's Sportshop Runningtour, Wolfgang Achleitner, in 35:27,31 Minuten mit über einer Minute Vorsprung auf Christian Guttenbrunner (LC Sicking) und Josef Dißlbacher (LCAV Jodl packaging) durch. Mit seinem vierten Tagessieg bei der diesjährigen Runningtour baute er seinen Vorsprung gegenüber Dißlbacher auf Platz zwei aus.Bei den Damen überquerte Tina Gebesmair nach 44:50,45 Minuten den Zielstrich. Mit knapp drei Minuten Rückstand wurde Angelika Astecker (LCAV) Zweite vor Lisa-Marie Wölflingseder (LC Sicking). In der Gesamtwertung konnte Gebesmair ihre Führung ausbauen. Die nächste Station auf der Runningtour ist am 15. August der Sickinger Rundlauf.