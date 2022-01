GROSS SIEGHARTS. Am 19. Dezember 2021 verstarb Maria Kohlprath (geb. Nowak) im 82. Lebensjahr. Ihr letzter Wunsch war es mit einer Pferdekutsche zu Grabe getragen zu werden. Am 7. Jänner 2022 wurde ihr dieser Wunsch nach dieser besonderen Art der Beerdigung im Besein von Familie, Freunden und Bekannten erfüllt. Anschließend fand Maria Kohlprath ihre letzte Ruhestätte am Friedhof in Groß Siegharts.