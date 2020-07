Die Pothole Rodeo Krieger kehrten zurück

WAIDHOFEN. Stefan Hofbauer, Christian Weisgram, Richard Zimmermann und Kevin Kloiber hatten ein ganz besonderes Abenteuer vor sich. Sie starteten am 15. Juli nahe Salzburg beim Pothole-Rodeo. Pothole bedeutet Schlagloch - und der Name war natürlich auch das Programm. Über fünf Tage mussten die vier rund 2.000 Kilometer auf ausschließlich Schotterstraßen und Güterwegen zurücklegen und das mit einem 500 Euro Auto. ( Die Bezirksblätter berichteten). Sie stellten sich jeder Wetterlage. Aufgeben war nicht drinnen. Nun kehrten die tapferen Krieger zurück. Insgesamt wurden 2650 Kilometer zurück gelegt. Auf ihrer Mission Schlagloch mussten sie auch zahlreiche Challenges absolvieren wie zum Beispiel eine Brettljause auf der Motorhaube sich mit der Polizei teilen oder Schwerarbeiter die Arbeit abnehmen und diese dürfen zusehen. Auch gab es eine Corona Challenge die wie der Name schon sagt, sich um Corona handelt. "Man musste so viele Fotos wie möglich mit Handschuhen und Desinfektionsmittel machen", so Stefan Hofbauer. Sein Favorit unter den Aufgaben war übrigens die Pothole as Kitchen. Auch hier drehte sich wieder alles um Essen. Ob die vier auch nächstes Jahr wieder dabei sind? Man sah die Augen von Stefan Hofbauer und Kevin Kloiber glänzen. Man wird sehen.