Gitarren aus Holz aus aller Welt

NÖ/THAYA. Seit dem Jahre 1965 baut Roland Hauke Gitarren aus Holz. Die Leidenschaft dafür entwickelte er damals als er mit seiner Band auftrat und ein Fan vom amerikanischen Gitarren Sound wurde. Der Ton faszinierte ihn und schnell entwickelte sich der Wunsch, den Ton einzufangen. Der Unterschied zwischen normalen Gitarren und einer echten Hauke Gitarre liegt in der liebe zum Detail. Hauke baute bereits über 300 Gitarren und keine ist wie die andere. Nie baute er eine Gitarre gleich. Verschiede Holzsorten prägen seine Gitarren die er auch in einem Museum in Thaya ausstellt. Ganz stolz ist Hauke auf eine Gitarre die er aus 20.000 Jahre alter Mooreiche gefertigt hat. Was auch zeigt, dass er auch seltene Hölzer in seine Gitarren einarbeitet. Jedoch weiß Hauke eines genau. "Feinporige Hölzer sind mir lieber", so der Holz und Gitarrenliebhaber. 1000 kleine Holzteile oder auch Muscheln machen die Gitarren von Hauke zu einem echten Hingucker und seine Ausstellungen sind einen Tag lang wahres Erlebnis.