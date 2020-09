Schulstart im Bezirk

BEZIRK. Es ist wieder so weit. Die Ferien sind nach kurzer Zeit auch schon wieder vorbei und das Thema Schule beginnt wieder zur Freude der Eltern. Aber man blickt diesem Schuljahr auch mit großen Sorgen entgegen. Es ist nicht einfach nur, dass man ein Gebäude besucht. Schule ist mit großen Kosten verbunden, die Kinder sind nicht immer damit einverstanden, in die Schule zu gehen und auch der Coronavirus wütet noch.

Wir sprachen mit einer Mutter aus dem Bezirk. Anita Reisinger schickt ihre Tochter Saskia in die nächste Klasse. Die Kosten für das Jahr sind zu tragen obwohl es sicher für jeden stets eine Herausforderung ist. "Angst vor E-learning habe ich auch nicht und dass sie dann Zuhause wäre. Was mir aber Sorgen macht ist der Corona Test in der Schule", so die stolze Mama. "Im Moment ist der Gurgeltest noch freiwillig aber wer weiß wie lange noch? Kinder sollen nicht zu etwas gezwungen werden", erzählt Reisinger weiter.

Aber trotz allem freuen sich vor allem die Kinder wieder ihre Freunde zu sehen. Da sieht man gerne über den Lernstress hinweg.