Vor kurzem fand die erste Jugendstunde im neuen Jahr 2022 statt. Neben praktischen Aufgaben, welche Teamarbeit erforderte, stand weiters das Thema Erste-Hilfe am Programm.

WAIDHOFEN. Zu Beginn der Stunde hatte sich das Betreuerteam etwas besonders einfallen lassen. Um die Gruppenzusammenhörigkeit der elf Feuerwehrjugend-Mitglieder zu stärken, wurden verschiedene Aufgaben vorbereitet, welche gemeinsam im Team bewältigt werden mussten. Unter anderem bahnten sich die Jugendlichen gemeinsam auf gerollten Schläuchen den Weg durch die Fahrzeughalle.

Besonders knifflig wurde es bei der Hebekissen-Station. Hier galt es einen Tisch auf dem ein voll gefüllter Wasserkrug stand, nur mittels Hebekissen anzuheben. Einzige Hilfsmittel: Zwei Hebekissen und viel Pölzholz. Bei all diesen Aufgaben war Teamarbeit gefragt.

Nach diesen praktischen Themen ging es zurück in den Schulungsraum, wo Kommandant-Stellvertreter Manfred Astner die Jugendlichen bereits erwartete. In einem Theorieblock wurde das Thema Erste-Hilfe nähergebracht. Neben dem Ablauf der Rettungskette und Wiederholung der Notrufnummern wurden die Erstmaßnahmen bei kleineren Wunden bis hin zu lebensrettenden Sofortmaßnahmen durchbesprochen. Die praktische Anwendung wird in einer der nächsten Jugendstunden absolviert.