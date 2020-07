Was macht die Gemeinde Windigsteig lebens- und liebenswert?

WINDIGSTEIG. Die kleine Marktgemeinde mit derzeit rund 930 Hauptwohnsitzern ist weit entfernt von der Urbanisierung, die in vielen Gemeinden stattfindet. Hier findet man nach wie vor noch ein ruhiges Platzerl, um den stressigen Alltag hinter sich zu lassen. Ruhe und frische Luft dominieren.Verkehrslärm ist kaum hörbar. Windigsteig überzeugt einerseits mit einer tollen Infrastruktur und andererseits mit einem überwältigenden Freiwilligenengagement der Bürgerinnen und Bürger.Zahlreiche Vereine bemühen sich, die Gemeinde lebenswert zu machen. Die sozialen Kontakte werden bei Veranstaltungen in der Gemeinde und durch das Vereinsleben gepflegt. Die Gemeinde legt großen Wert auf das Ortsbild. Blumenwiesen wurden in der Gemeinde angelegt und der Marktplatz bzw. die Ortsplätze sind mit prächtigen Blumen geschmückt.Für die aktive und gesunde Freizeitgestaltung verfügen wir über gut ausgebaute Rad- und Wanderwege, einen Sportverein mit dem Sektor Fußball und dem Sektor Stockschützen. Außerdem gibt es immer wieder tolle Sportangebote, die im Turnsaal der Volksschule durchgeführt werden.Darüber hinaus befindet sich am Marktplatz eine Arztpraxis mit Apotheke. Auch eine Physiotherapeutin hat sich im Ort angesiedelt. Um den Alltag zu erleichtern und die Devise: „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ einhalten zu können, ist Windigsteig überaus stolz, einen Nahversorger, einen Frisörsalon, eine KFZ-Werkstatt und einen Elektriker in der Gemeinde vorweisen zu können. Zahlreiche kleine Betriebe haben sich hier angesiedelt. Windigsteig ist die perfekte Gemeinde um Arbeiten von zu Hause und Wohnen in Einklang zu bringen. Alltägliche Erledigungen können ohne Stress und ohne Auto durchgeführt werden. Hier ist man nicht nur eine Nummer, hier wird man noch beim Namen angesprochen.