Vor kurzem wurde im Rahmen der Wochenübung eine technische Übung am Gelände der Straßenmeisterei Waidhofen durchgeführt. Ziel war es, zwei Verletzte nach einem Verkehrsunfall aus einem Unfallwagen zu retten.

WAIDHOFEN. Als Übungsdarstellung wurde ein Übungsfahrzeug am Gelände der Straßenmeisterei Waidhofen auf einer Böschung in Stellung gebracht und zwei "Verletzte" im Fahrzeug platziert. Nach der ersten Lageerkundung durch den Einsatzleiter wurden die entsprechenden Befehle an die Kommandanten der teilnehmenden Einsatzfahrzeuge weitergegeben. Als Vorgabe galt, nur Gerätschaften aus dem Hilfeleistungsfahrzeug 2 zu verwenden. Parallel zum Ausleuchten der Einsatzstelle, Aufbau des Brandschutzes und Sicherung des Unfallwagens wurden die erforderlichen Gerätschaften für die Rettung beider Insassen auf der Bereitstellungsplane vorbereitet. Anschließend wurden die beiden Patienten von den Einsatzkräften aus dem PKW gerettet.

Nach der Personenrettung galt es den Unfallwagen zu bergen. Da eine Zufahrt mit dem Wechselladefahrzeug seitens der Übungsausarbeiter nicht gestattet war, mussten alternative Wege gefunden werden. Daher wurde der Greifzug in Stellung gebracht und der Wagen von der Böschung heraufgezogen und gesichert abgestellt.