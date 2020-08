Zeugen gesucht.

WAIDHOFEN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde direkt am Rathausplatz in Waidhofen gegenüber der Bücherei Kargl der Tankdeckel eines schwarzen Renault Megane aufgebrochen. Der Tankdeckel trägt ziemlich tiefe Kratzer auch seitlich des PKW zeigt sich der Vandalismus. Sollte jemand etwas gesehen haben oder etwas Auffälliges beobachtet, bitten wir Sie es der nächsten Polizeistation zu melden. Der Fahrzeugbesitzer ist für jeden Hinweis dankbar.