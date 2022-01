Ausbildung zur „Notfallkompetenz Venenpunktion“ erfolgreich abgeschlossen

Die Rot-Kreuz Bezirksstelle Waidhofen/Thaya gratuliert Florian Liewald, Bastian Wurz und Sven-Erik Gratzl zum Erwerb der Notfallkompetenz Venenpunktion. In zahlreichen Übungseinheiten wurden die unterschiedlichsten Szenarien trainiert, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt.

Als Notfallsanitäter besitzen Sie nun eine zusätzliche Kompetenz und sind eine wesentliche Stütze des Rettungswesens. Damit endet jedoch in keinster Weise die Notwendigkeit zur laufenden Weiterbildung, da es um Menschenleben geht, wenn unsere Sanitäter in den Einsatz gehen.

Bezirksstellenleiter Mag. Günter Stöger bedankt sich bei den Teilnehmern, sowie allen Ausbildnern und Ausbildnerinnen für den Fleiß und die unzähligen Stunden - „Aus Liebe zum Menschen“.