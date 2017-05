Der Bier-Papst hat gesprochen: Foggy-Mix ist Lokal des Jahres in Niederösterreich

04.05.2017, 14:25 Uhr

Waidhofner Lokal setzte sich gegen die Konkurrenz aus Krems, St. Pölten und Tulln durch

WAIDHOFEN. Da war der Jubel in Waidhofen groß: Bierpapst Conrad Seidl kürte das Foggy-Mix in Waidhofen zum Lokal des Jahres - und zwar von ganz Niederösterreich!Bei der Preisverleihung in Linz wurde vor allem das Ambiente und die enorme Bierauswahl aus lokal, national und international Gebrautem gewürdigt. Foggy-Mix-Chef Bernhard Zimmerl hat die Auszeichnung noch immer nicht ganz realisiert: "Das ist einfach richtig geil!", sagt der junge Szene-Wirt gegenüber den Bezirksblättern. "Wir haben uns in ganz Niederösterreich gegen die Konkurrenz aus den großen Städten wie St. Pölten, Krems und Tulln durchgesetzt. Das beweist auch, dass man im kleinen Waidhofen ein tolles Lokal führen kann."

Zimmerl müsste mittlerweile an Preis gewöhnt sein: Zweimal in Folge schon wurde der Mix aus Irish-Pub, Nachtclub und Restaurant von GaultMillau und Á la Carte ausgezeichnet. "Besonders stolz bin ich auf mein Team, ohne das dieser Erfolg nicht möglich wäre", so der 25-Jährige, der zur Feier der Auszeichnung gleich eine Riesenparty ankündigt. Am 12. August wird im und ums Foggy-Mix eine Strandnacht gefeiert. Geheimnisse will Zimmerl aber noch keine verraten: "Nur so viel: der DJ am Dach vom Vorjahr war nur der Anfang!"