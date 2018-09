Es war Liebe auf den ersten oder zweiten Blick

12.09.2018, 00:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

BEZIRK. Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen (siehe unten).

Ewige Jugendliebe

Dass Jugendliebe ewig halten kann zeigt dieser Fall: Günther Novak und seine Frau Johanna sind gemeinsam als Nachbarn aufgewachsen. "Als Teenager sind wir dann draufgekommen, dass wir uns gegenseitig anziehend finden. Bald darauf fand auch schon die Hochzeit statt." Für den Liedermacher ist es wichtig, gemeinsame Leidenschaften wie Sport und Urlaube auszuleben und zu genießen. "Ich vergleiche die Liebe gerne mit einer Pflanze: Die muss man auch pflegen und darf sie nicht vernachlässigen", schmunzelt Novak.Die Autohausbesitzer Karin und Alois Holas aus Vitis sind seit 30 Jahren glücklich verheiratet. "Kennengelernt haben wir uns, als ich in Horn in der Schule war und er beim Heer", erzählt Karin Holas. "Seine Cousine war in meiner Klasse und er hat sie in die Schule gebracht. Am Sonntag Abend trafen wir uns immer alle in einem Kaffeehaus zum Tratschen." Mit der Zeit näherte sich das jetzige Pärchen immer weiter an, bis schließlich Liebe daraus entstand. "Um glücklich zusammen zu leben ist es wichtig, den Partner zu respektieren und genug Freiraum zu geben", rät die Autohausbesitzerin.Karl und Maria Müllner aus Dietmanns schon 65 Jahre verheiratet. "Man muss sich aufeinander verlassen können, ehrlich miteinander reden und einander helfen", rät Maria Müllner. Das Paar ist sich zufällig über den Weg gelaufen und bald darauf folgte die erste Verabredung im Theater. "Es war Liebe auf den ersten Blick".Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.