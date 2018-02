Dobersberg: Kulturkeller |

Dobersberg. Am 17. Februar 2018 um 19: 30 Uhr findet im Kulturkeller Dobersberg das Stück " Gemeinsam wohnt man besser" statt.

Eine Temporeiche Komödie aus Frankreich. Ein wahres Feuerwerk an Situationskomik. Der Eintritt beträgt 7 Euro.



Zum Stück:

Durch ein Missverständnis niestet sich eine junge quirlige Studentin in die großzügige Altbauwohnung des Pensionisten Hubert. Schnell stellt sie den Alltag des Pensionisten auf den Kopf. Es werden immer mehr Leute die in die große Wohnung von Hubert einziehen. Er erkennt rasch das man für eine Wohngemeinschaft nie zu alt ist. Den gemeinsam wohnt man besser.